В Зеленодольском районе избирательные участки начали свою работу

(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). В Зеленодольском районе начали работать все избирательные участки. Об этом сообщают «Новости Зеленодольска».

Всего здесь действуют 96 участковых избирательных комиссий: 57 – в районе (обслуживают 50 тыс. 551 избирателя), 39 – в городе (76 тыс. 778 человек ).

Около двух тысяч молодых жителей Зеленодольского муниципалитета проголосуют впервые. Накануне выборов они получили специальные приглашения в виде открытки, а сегодня им вручат сувениры и значок с надписью «Я выбрал Президента».

Впервые в этом году почти все участковые избирательные комиссии города оснастили видеокамерами. В районе видеокамера установлена на избирательном участке № 1566 в Нижних Вязовых.

Кроме того, один из участков в этом поселении и один в Нурлатском оснащены комплексами электронного голосования (КЭГ) на основе сенсорного дисплея. На двух избирательных участках, расположенных в Центре творчества и ДК «Родина», избиратели впервые будут голосовать посредством КОИБ – комплекса обработки избирательных бюллетений.

В местах временного пребывания избирателей открыт один избирательный участок – для пациентов Центральной районной больницы.