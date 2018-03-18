В дома казанцев вернулось тепло, которое было отключено из-за ЧП с обрушившейся стеной котельной

(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). Тепло вернулось в дома казанцев, которые оказались отключены от теплоснабжения после ЧП с котельной на улице Портовой, сообщает портал мэрии Казани.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в ночь на 17 марта на улице Портовой обрушилась часть стены и кровли котельной. Площадь обрушения составила 60 квадратных метров. Из-за этого без тепла остались 12 пятиэтажных домов на улицах Портовой, Девятаева, Меховщиков, Зайцева и один детский сад.

Как сообщает портал мэрии, тепло в дома было подано накануне в 22.30. Сегодня в пять утра был организован контрольный обход домов, которые попали под отключение.

Как выяснилось, во всех домах есть тепло, котельные работают в нормальном режиме. Никто из жителей Портовой на горячие линии не звонил, жалоб не было.

ЧП, по официальной версии, произошло из-за движения грунта под влиянием подземных вод.