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Фарид Мухаметшин проголосовал на выборах Президента России

18 марта 2018, 08:49 , Фото: архив/Рамиль Гали

Фарид Мухаметшин проголосовал на выборах Президента России Глава парламента республики уверен, что явка избирателей будет высокой.
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(Казань, 18 марта, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин проголосовал на выборах Президента России. На избирательный участок № 43, организованный на базе лицея № 116 Вахитовского района Казани, глава парламента республики прибыл вместе с супругой.

После голосования Фарид Мухаметшин пообщался с журналистами. Он отметил, что прошедшие в республике сходы граждан показали заинтересованность татарстанцев к выборам, небезразличие к тому, кто будет руководить страной в ближайшие шесть лет.

«Думаю, связывают это с внутренним положением дел в республике и в России, с внешним воздействием на нашу страну. Уверен, что небезразличных будет очень много, – подчеркнул он. – Когда я ехал сюда, меня проинформировали, что на всех 2817 избирательных участках уже есть проголосовавшие. Избирателей много – 2,9 млн человек».

По мнению Фарида Мухаметшина, явка избирателей будет высокой. «К 8 часам, в соответствии с законом, все избирательные участки открылись по всей республике. Судя по настрою населения, ответственности к этим выборам, думаю, явка будет высокой», – заявил он.

Как рассказала корреспонденту ИА «Татар-информ» председатель участковой избирательной комиссии № 43 Гулсирень Мухаметзянова, к этому участку прикрепилось 2313 человек. На данный момент здесь работают около восьми общественных наблюдателей.


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