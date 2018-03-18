В РТ наблюдатели от партии «Яблоко» работают на 200 – 250 избирательных участках

(Казань, 18 марта, «Татар-информ», Алия Замалеева). В Татарстане наблюдатели от Татарстанского отделения «Российской объединенной демократической партии “Яблоко”» работают на 200 – 250 избирательных участках. Об этом сегодня в информационно-экспертном центре Общественной палаты РТ сообщил председатель Татарстанского отделения партии «Яблоко» Руслан Зинатуллин.

Он рассказал о работе избирательного штаба кандидата в Президенты России Григория Явлинского.

Спикер отметил, что у них есть договоренность с представителями штаба другого кандидата – Ксении Собчак – о том, что наблюдение за ходом голосования будет идти совместно.