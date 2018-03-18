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В РТ наблюдатели от партии «Яблоко» работают на 200 – 250 избирательных участках

18 марта 2018, 09:00 , Фото: Салават Камалетдинов

В РТ наблюдатели от партии «Яблоко» работают на 200 – 250 избирательных участках Председатель татарстанского отделения партии «Яблоко» Руслан Зинатуллин рассказал о работе наблюдателей от партии.
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(Казань, 18 марта, «Татар-информ», Алия Замалеева). В Татарстане наблюдатели от Татарстанского отделения «Российской объединенной демократической партии “Яблоко”» работают на 200 – 250 избирательных участках. Об этом сегодня в информационно-экспертном центре Общественной палаты РТ сообщил председатель Татарстанского отделения партии «Яблоко» Руслан Зинатуллин.

Руслан Зинатуллин руководитель избирательного штаба кандидата в Президенты РФ Г.А. Явлинского

Он рассказал о работе избирательного штаба кандидата в Президенты России Григория Явлинского.

Руслан Зинатуллин руководитель избирательного штаба кандидата в Президенты РФ Г.А. Явлинского

Спикер отметил, что у них есть договоренность с представителями штаба другого кандидата – Ксении Собчак – о том, что наблюдение за ходом голосования будет идти совместно.

 


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