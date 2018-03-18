(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). Впервые в Крыму начались выборы Президента России. На полуострове заработали около 1400 избирательных участков, куда ждут почти 1,8 млн граждан. Об этом сообщает РИА Новости.

Помимо основных созданы два специальных участка для голосования, один из которых находится в районе строительства моста через Керченский пролив, второй – в зале возведенного нового терминала аэропорта «Симферополь».

Процесс в Крыму и Севастополе контролируют наблюдатели из России, Франции, Норвегии, Финляндии, Дании, Великобритании, Испании, Италии, Германии, Израиля, Швеции, Украины и Кипра – всего 3600 человек.