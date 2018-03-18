В Челнах открылись 173 избирательных участка для голосования на выборах Президента РФ

(Набережные Челны, 18 марта, «Татар-информ»). В 8 утра в Набережных Челнах открылись 173 участка для голосования на выборах Президента Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Автограда.

Из действующих участков 49 находятся в Комсомольском районе, 67 — в Центральном, 57 — в Автозаводском. Всего правом голоса обладают 402 тысячи челнинцев, 5,5 тысячи из них проголосуют впервые.

В этом году в Челнах впервые на выборах будут использованы КОИБы — комплексы обработки избирательных бюллетеней, осуществляющие автоматический подсчет голосов. Так, в Центральном районе их используют на трех участках: в педагогическом колледже, Набережночелнинском государственном торгово-технологическом институте и школе № 69.

Голосование завершится в 20.00. В официальной группе администрации города в соцсети «ВКонтакте» запущен счетчик обратного отсчета времени до окончания голосования.