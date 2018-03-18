Выборы-2018 проходят в Татарстане с участием международных наблюдателей

(Казань, 18 марта, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Выборы Президента РФ проходят в Татарстане с участием международных наблюдателей. Об этом сообщил председатель Общественной палаты РТ Анатолий Фомин в информационно-экспертном центре Общественной палаты РТ.

«Для работы на выборах аккредитованы общественные наблюдатели Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), представители стран СНГ, Парламентского собрания Союза Белоруссии и России. Сегодня вечером они выскажут свои оценки и мнения о ходе избирательной кампании», – рассказал эксперт.

Всего за ходом выборов на территории республики следят около 3 тысяч наблюдателей. Сегодня в 20.00 будут подведены итоги работы общественных наблюдателей в Татарстане. Всего в республике в день выборов работают 2817 избирательных участков.

«Общественные наблюдатели имеют право наблюдать за всем ходом избирательного процесса. Во время выборов расширен общественный контроль. Общественная палата РТ имеет право назначать своих наблюдателей на избирательные участки», – отметил Фомин.