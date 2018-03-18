Анатолий Фомин: Выборы Президента РФ – знаковое событие для всего мира

(Казань, 18 марта, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Выборы Президента РФ-2018 – знаковое событие для всего мира. Об этом заявил председатель Общественной палаты РТ Анатолий Фомин в информационно-экспертном центре Общественной палаты РТ.

«Общественная палата РТ объединяет около 6 тысяч некоммерческих организаций в Татарстане. Мнение общественных организаций очень важно. Считаю, что перед выборами 2018 года были справедливо внесены изменения в законодательство, и Общественной палате РТ поручено провести мониторинг всех этапов хода выборов-2018 на территории республики», – отметил эксперт.

Анатолий Фомин рассказал, что все этапы выборов в Татарстане проходят под контролем общественных наблюдателей. Для этого 3 тысячи наблюдателей предварительно прошли специальное обучение.

«Эксперты дадут наиболее объективную оценку всему происходящему. Всего в республике в день выборов работают 2817 избирательных участков. Сегодня в 20.00 будут подведены итоги работы общественных наблюдателей в Татарстане», – отметил председатель Общественной палаты РТ.