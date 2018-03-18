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Джонсон назвал бесполезными ответные меры России против Великобритании

18 марта 2018, 07:42 , Фото: соцсети

Джонсон назвал бесполезными ответные меры России против Великобритании По словам Джонсона, граждане России теперь не смогут получить британскую визу и поехать в Англию учить язык.
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(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). Ответные шаги, предпринятые Россией в отношении Великобриатнии, являются бесполезными и несут урон самим россиянам. Об этом заявил глава МИД страны Борис Джонсон, сообщает Газета.Ru со ссылкй на The Sun.

«Эти бесполезные меры только принесут потери простым россиянам», – сказал он.

По словам Джонсона, граждане России теперь не смогут получить британскую визу и поехать в Англию учить язык.

Он напомнил, что Соединенное Королевство поддержали Франция, Германия и США, а Россия, по его мнению, «осталась в одиночестве и в изоляции».

Ранее стало известно, что 23 сотрудника Посольства Великобритании в Москве будут высланы из России.


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