Джонсон назвал бесполезными ответные меры России против Великобритании

(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). Ответные шаги, предпринятые Россией в отношении Великобриатнии, являются бесполезными и несут урон самим россиянам. Об этом заявил глава МИД страны Борис Джонсон, сообщает Газета.Ru со ссылкй на The Sun.

«Эти бесполезные меры только принесут потери простым россиянам», – сказал он.

По словам Джонсона, граждане России теперь не смогут получить британскую визу и поехать в Англию учить язык.

Он напомнил, что Соединенное Королевство поддержали Франция, Германия и США, а Россия, по его мнению, «осталась в одиночестве и в изоляции».



Ранее стало известно, что 23 сотрудника Посольства Великобритании в Москве будут высланы из России.