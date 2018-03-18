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Политика

Посол РФ обвинил Британию в попытке использовать дело Скрипаля для помехи ЧМ-2018

18 марта 2018, 07:07

По словам Яковенко, скандал направлен конкретно на Президента РФ Владимира Путина.
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(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). Власти Великобритании с помощью дела бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля намерены сорвать чемпионат мира по футболу в России. Такое мнение выразил российский посол в Лондоне Александр Яковенко, сообщает РБК со ссылкой на Mail on Sunday.

По его словам, скандал направлен конкретно на Президента РФ Владимира Путина, чью репутацию пытаются подорвать.

Также Яковенко напомнил о вторжении Великобритании в Ирак в 2003 году. Тогда под предлогом использования Президентом страны Саддамом Хусейном химоружия Лондон присоединился к США в иракской кампании.

«Великобритания в большей степени является “страной-изгоем”. Наша репутация чище: мы не вторгались в Ирак», – заявил Яковенко.

Ранее он отметил, что Великобритания хотела использовать дело Скрипаля для зарабатывания очков внутри страны.


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