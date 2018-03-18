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Рустам Минниханов обсудил с Денисом Давыдовым вопросы молодежной политики в РТ

18 марта 2018, 06:55

Во время встречи речь шла о создании возможностей для эффективной самореализации молодых татарстанцев.
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(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). Вопросы реализации государственной молодежной политики в Татарстане были в центре внимания в ходе встречи Президента РТ Рустама Минниханова с председателем координационного совета «Молодой гвардии “Единой России”» Денисом Давыдовым. Об этом сообщает пресс-служба лидера республики.

Во время встречи речь шла о создании возможностей для эффективной самореализации молодых татарстанцев. Кроме того, Минниханов и Давыдов обсудили, как лучше вовлекать молодежь в общественную жизнь.

МГЕР является всероссийской общественно-политической молодежной организацией партии «Единая Россия». Была создана 16 ноября 2005 года.


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