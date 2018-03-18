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Явка на Камчатке превзошла прошлые выборы Президента РФ

18 марта 2018, 06:20

Высокая явка отмечена также в Чукотском автономном округе.
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(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). В России начались выборы Президента РФ. К настоящему времени на Камчатке зафиксирована явка в 31,05 процента. Это на 7 процентов больше, чем на прошлых президентских выборах к этому времени. Об этом ТАСС со ссылкой на заместителя председателя Избирательной комиссии Камчатского края Игоря Шамраева.

По его словам, все проходит спокойно, без значительных нарушений.

Высокая явка отмечена также в Чукотском автономном округе. К 12.00 по их времени 47,29 процента избирателей пришли отдать свой голос за одного из кандидатов.

Явка на выборах Президента России в 2012 году составляла 7,23 процента.


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