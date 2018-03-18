(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). Шведская компания Spotify, мировой лидер потокового аудио, планирует сделать свой сервис доступным в РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление гендиректора компании Даниеля Эка.

«Мы работаем над тем, чтобы запустить свой сервис на крупнейших рынках мира, в том числе в Индии, России и Африке. Эти страны обладают богатой музыкальной культурой», - заявил Даниель Эк.

При этом конкретные сроки выхода на российский рынок названы не были.

Напомним, что сервис Spotify позволяет слушать музыку в онлайн-режиме. При условии просмотра рекламы сервис бесплатный, но можно ее не смотреть. В этом случае абонентская плата составит 10 долларов в месяц.

Spotify сотрудничает с Universal Music Group, Sony Music, EMI, Warner Music и Merlin. У сервиса более 40 млн подписчиков, 10 млн из них платят за контент.

