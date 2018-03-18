(Казань, 17 марта, «Татар-информ»). Французские палеонтологи определили, как летали археоптериксы, пишут «Известия».

Окаменелости ископаемых животных были исследованы самыми современными методами, в том числе, при помощи ускорителя частиц. Специалисты пришли к выводу, что манера летать археоптериксов напоминала куриную: крылья доисторических птиц позволяли им взлетать в воздух на непродолжительное время, скорее всего, в случае опасности. Именно так делают куры, фазаны и их дикие предки, крылья которых не приспособлены к длительным перелетам.

Кроме того, выяснилось, что археоптериксы во время полетов махали крыльями, а не планировали, как считалось ранее.

По мнению палеонтологов, это свидетельствует о том, что обитатели Земли научились летать на несколько десятков миллионов лет раньше, чем было принято считать.

А вот установить, как археоптериксы поднимались в воздух, пока не удалось: известно только, что строение их крыльев не позволяло им взлетать так же, как современным птицам.

Результаты исследований были опубликованы в журнале Nature.

