Все новости Татарстан Россия

Наука и образование

Французские палеонтологи определили, как летали археоптериксы

18 марта 2018, 00:34

Ископаемые птицы летали так же, как куры, фазаны и их дикие сородичи.
231 год назад состоялся первый в истории полет человека на воздушном шаре
230 лет назад состоялся первый в истории полет человека на воздушном шаре
Фермер из Верхнего Услона завел кур новой породы
На стартовой площадке Байконура установлена ракета-носитель "Союз"
В Приморье на 10 процентов выросло производство яиц

(Казань, 17 марта, «Татар-информ»). Французские палеонтологи определили, как летали археоптериксы, пишут «Известия».

Окаменелости ископаемых животных были исследованы самыми современными методами, в том числе, при помощи ускорителя частиц. Специалисты пришли к выводу, что манера летать археоптериксов напоминала куриную: крылья доисторических птиц позволяли им взлетать в воздух на непродолжительное время, скорее всего, в случае опасности. Именно так делают куры, фазаны и их дикие предки, крылья которых не приспособлены к длительным перелетам.

Кроме того, выяснилось, что археоптериксы во время полетов махали крыльями, а не планировали, как считалось ранее.

По мнению палеонтологов, это свидетельствует о том, что обитатели Земли научились летать на несколько десятков миллионов лет раньше, чем было принято считать.

А вот установить, как археоптериксы поднимались в воздух, пока не удалось: известно только, что строение их крыльев не позволяло им взлетать так же, как современным птицам.

Результаты исследований были опубликованы в журнале Nature.
 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter