Volkswagen в 2020 году начнет в России производство нового компактного кроссовера

(Казань, 17 марта, «Татар-информ»). Volkswagen в 2020 году начнет производство в России нового компактного кроссовера, пишет «Российская газета» со ссылкой на гендиректора автоконцерна Герберта Дисса.

В компании новую машину называют Volks-SUV – «Народный кроссовер». В модельном ряду он располагается на ступень ниже популярного у нас кроссовера VW Tiguan. База Volks-SUV - переднеприводная платформа MQB. Дизайн новинки был утвержден только на прошлой неделе.

Volks-SUV, который получит традиционное для кроссоверов марки название на букву «Т» (скорее всего, Tharu или Tarek) пойдет в производство уже в августе этого года. Выпускать его будут на заводе SAIC-VW в Китае.

Через два года планируется расширить производство новой модели до 400 тыс. машин в год за счет заводов в РФ, Мексике и Аргентине.

Новый кроссовер предназначен для рынков Азии, Латинской Америки и Восточной Европы. В Западной Европе он продаваться не будет, чтобы не составлять конкуренцию компактному кроссоверу WV T-Roc.

Кроме того, Герберт Дисс сообщил, о начале приема заказов на новый 7-местный внедорожник WV Teramont.

