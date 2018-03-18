В Нижнекамском районе будут организованы рейсовые автобусы для избирателей

(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). Сегодня, в день выборов Президента РФ, в Нижнекамском районе будут поданы специальные рейсовые автобусные маршруты для жителей, проживающих в отдаленных селах, сообщается на сайте Нижнекамского района РТ.



Автобусы будут привозить голосующих к месту участковых избирательных комиссий.

График передвижения автобусов размещен на сайте территориальной избирательной комиссии Нижнекамского района в разделе «Выборы Президента России» (подраздел «Актуальная информация для избирателей»).