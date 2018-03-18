27 комплектов медалей разыграли на лыжных стартах в Нурлатском районе

(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). Предпоследние лыжные старты перед закрытием зимнего сезона прошли в селе Богдашкино Нурлатского района. Всего в этот день разыграли 27 комплектов медалей и кубков, пишет газета «Дружба».

Традиционный турнир памяти заслуженного тренера республики Георгия Цыганова собрал лыжников Нурлатского, Черемшанского, Аксубаевского, Альметьевского районов РТ. Побороться за награды приехали и спортсмены из Самарской области.

Соревнования открыли юные лыжники – от 2010 года рождения и младше. Самому возрастному участнику – 80 лет.

После прохождения всех дистанций победители и участники турнира получили медали, грамоты и памятные вымпелы. Уже на следующей неделе их ждут очередные, уже последние в этом сезоне районные соревнования. 24 марта состоится закрытие лыжного сезона.