В Нижнекамске стартовал конкурс «Фабрика-Дети»

(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). На базе центра молодежных инициатив «Ковер» в Нижнекамске стартовал курс «Фабрика-Дети» от образовательного проекта «Фабрика предпринимательства», сообщается на сайте Нижнекамского района РТ.
«Фабрика-Дети» представляет собой бесплатный образовательный курс для ребят от восьми до 16 лет. Его цель – развить у детей лидерские и предпринимательские качества. Юные нижнекамцы освоят мастер-классы с интерактивными играми, а также они будут интенсивно общаться с известными предпринимателями города. В рамках проекта предусмотрена и практическая часть занятий.
Более 50 юных нижнекамцев уже подали заявки на данное обучение.