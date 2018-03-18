Международные наблюдатели оценили подготовку избирательных участков в Лаишевском районе

(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). Международные наблюдатели прибыли в Лаишевский район РТ для ознакомления с выборным процессом, их соответствием международным стандартам и российскому законодательству, сообщает пресс-служба Лаишевского района РТ.
Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова пригласила наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС на выборы Президента РФ, которые состоятся сегодня.
Делегация посетила участковые избирательные комиссии в городе Лаишево, селах Малая Елга, Татарский Янтык, Пелево, Сокуры, Малые Кабаны, Усады и Столбище.
Наблюдатели отметили высокий уровень организации избирательных участков. Представители комиссии подчеркнули, что они удовлетворены ходом подготовки избирательных участков, списком избирателей и других компонентов для реализации прав голосующих на выборах.