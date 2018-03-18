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Международные наблюдатели оценили подготовку избирательных участков в Лаишевском районе

18 марта 2018, 07:19 , Фото: Пресс-служба Лаишевского района РТ

Международные наблюдатели оценили подготовку избирательных участков в Лаишевском районе Представители комиссии подчеркнули, что они удовлетворены ходом подготовки избирательных участков.
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(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). Международные наблюдатели прибыли в Лаишевский район РТ для ознакомления с выборным процессом, их соответствием международным стандартам и российскому законодательству, сообщает пресс-служба Лаишевского района РТ.

Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова пригласила наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС на выборы Президента РФ, которые состоятся сегодня.

Делегация посетила участковые избирательные комиссии в городе Лаишево, селах Малая Елга, Татарский Янтык, Пелево, Сокуры, Малые Кабаны, Усады и Столбище.

Наблюдатели отметили высокий уровень организации избирательных участков. Представители комиссии подчеркнули, что они удовлетворены ходом подготовки избирательных участков, списком избирателей и других компонентов для реализации прав голосующих на выборах.


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