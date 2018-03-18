Игроки «ЦСКА» провели мастер-класс для юных футболистов Татарстана

(Казань, 17 марта, «Татар-информ»). Игроки «ЦСКА» провели для детей из Татарстана мастер-класс по футболу, который состоялся на стадионе «Центральный» в Казани, сообщает ИЦ «Менделеевск».



Событие состоялось в рамках проекта федеральной программы «Комплексное развитие моногородов». В Казань съехались воспитанники детско-юношеских школ из 36 городов РТ. Цель программы – выявить талантливых детей из провинциальных городов.



Юные футболисты даже не представляли, что смогут позаниматься с тренерами легендарной команды на одном поле. Как заявляют организаторы проекта, такие мастер-классы должны мотивировать спортсменов для дальнейшего роста, и это отличный шанс получить навыки и знания от профессионалов.



Тренер детско-юношеской спортивной школы «Батыр» Игорь Чернов рассказал, что одновременно на поле тренировались четыре группы детей. Тренеры и селекционер в любой момент исправляли ошибки детей, показывали правильность исполнения, развивали игровое мышление.