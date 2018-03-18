В 2018 году Россия может начать серийное производство боевых роботов

(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). В текущем году может начаться серийное производство боевых роботов для Вооруженных сил РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Выступая на форуме «Россия — страна возможностей», Сергей Шойгу сказал, что роль солдата в армии изменится: боевые действия будут вестись управляемой на расстоянии техникой, а люди будут всего лишь пилотировать ее и координировать действия.

Несколько лет назад, например, в ВС РФ было 160 беспилотных летательных аппаратов, а сегодня их уже почти 1,8 тысячи, отметил министр обороны. Он сообщил также, что серийно выпускаются роботы-саперы для разминирования участков большой площади.

«Работа у нас не останавливается ни на день, ни на час. Мы создали боевых роботов, сейчас заканчиваем их государственные и войсковые испытания. Надеюсь, что уже в этом году мы начнем их серийное производство», — заключил Сергей Шойгу.