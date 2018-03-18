В Елабуге создадут Музей книги

(Елабуга, 16 марта, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Коллектив Елабужского института КФУ предложил руководству города создать в Елабуге Музей книги. Идея была высказана в ходе встречи с министром экономики РТ Фаридом Абдулганиевым и главой района Геннадием Емельяновым.

КФУ обладает уникальной научной библиотекой, в которой свыше 1,5 млн томов, а создавать ее начали еще в ХIХ в. Сегодня в этом книгохранилище насчитывается множество редких изданий, которые пока доступны ограниченному числу людей.

«В Музее книги можно будет не просто выставлять уникальные экземпляры, а выстроить вокруг экспозиции просветительскую работу с молодежью города и района», – считают преподаватели вуза. Большую часть расходов по созданию Музея книги Елабужский институт готов взять на себя, но нужно около 300 тыс. руб. для покупки редкого оборудования.

Геннадий Емельянов обещал поддержать проект, отметив, что такой музей нужен городу.

Кроме того, студенты и преподаватели Елабужского института попросили его поддержать возобновление археологических раскопок в черте города в рамках проекта «Столица Камского пушного пути». Еще в 90-х гг. в старой части города были найдены уникальные памятники истории, которые пришлось «законсервировать» до лучших времен.

Глава района обещал поддержку, подчеркнув, что историю нельзя топтать – она очень важна, в том числе для будущих поколений.