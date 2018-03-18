В Казани состоится фестиваль «Казанские фотоистории-2018»

(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). В галерее-студии имени Ильдара Зарипова 21 марта открывается выставка лучших фотопроектов II Регионального молодежного фотофестиваля «Казанские фотоистории-2018», сообщается на сайте Союза фотохудожников России.
Фотофестиваль-конкурс стартовал 15 июля 2017 года, завершение состоится 24 марта этого года, на котором будут представлены лучшие работы участников.
В состязании приняли участие конкурсанты из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Липецка, Калуги и других городов России. Они боролись в трех номинациях: «Молодежь – зеркало времени», «Арт-фотография», «Малая Родина». Возраст фотографов составил от 10 до 23 лет. Лауреаты конкурса будут награждены дипломами и подарками.
Помимо награждения в рамках фестиваля состоится презентация каталога фотофестиваля; проведение семинара для руководителей коллективов, анализ выставочных работ; мастер-классы известных российских фотографов; фотосъемки в Раифском заповеднике, Свияжске и г. Казани; блиц-конкурс.