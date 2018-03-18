Почти половина населения Елабуги оценивают вероятность проведения террористических актов как низкую

(Елабуга, 18 марта, «Татар-информ», Гульнара Салихова). 66 процентов жителей Елабуги и Елабужского района считают, что идеология терроризма представляет реальную угрозу для России. Еще год назад таких было почти в два раза меньше.

Некоммерческое партнерство «Институт социально-экономических исследований» обнародовало итоги опроса на тему «Отношение населения к деятельности силовых структур и органов местного самоуправления в области противодействия терроризму». В опросе приняло участие 420 жителей в возрасте от 18 лет. Из них 46 процентов — мужчины, а 54 процента — женщины.

В ходе опроса респондентам предложили дать характеристику террористам, предложив 8 вариантов. Самые популярные ответы от елабужан: «террорист — это человек с больной психикой», «религиозный фанатик», «человек, который таким образом зарабатывает деньги».

Вероятность проведения террористических актов на территории города и района как низкую оценило 48 процентов опрошенных жителей, что на 4 процента меньше, чем в предыдущем опросе.

Причину неэффективности борьбы с терроризмом в России наши граждане видят, в первую очередь, в мягком по отношению к террористам законодательстве, а также в высоком профессионализме и финансовой поддержке организаторов и исполнителей терактов.

Если говорить о том, насколько хорошо знакомы елабужане с правилами безопасности при угрозе террористических актов, то большинство (46 процентов) отметили, что знакомы с ними в общих чертах. Хорошо знакомых оказалось всего 34 процента, лишь что-то слышали об этом – 15 процентов и 5,5 процента респондентов заявили, что ничего не знают о таких правилах.

