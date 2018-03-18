Похожие на отцов дети более здоровы

(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). Группа психологов из Университета Бингемтона (Нью-Йорк) и Университета Южного Иллинойса (Карбондейл, США) обнаружила, что внешне похожие на отцов младенцы оказываются более здоровыми, сообщает Naked Science.

Часто роль отцов в процессе воспитания детей недооценивается: считается, что их главная задача — обеспечение материального благополучия семьи. Американские психологи доказали обратное, изучив семьи матерей-одиночек.

После изучения 715 таких семей была обнаружено, что отцы, на которых их дети похожи, проводили с ними на 2,5 дня в месяц больше, чем те, чьи отпрыски больше напоминали других родственников. Это благоприятно сказывалось на здоровье детей, общее состояние которых в течение года наблюдений улучшилось на 10 процентов.

Ученые полагают, что это объясняется эволюцией: имеющие более сильную генетическую связь с потомством родители, повышают его шансы на благополучное будущее.

То же самое происходит и с современными отцами. Если они видят, что дети похожи на них, то стараются «инвестировать» в их здоровье и благополучие больше ресурсов. При этом те мужчины, которые не были изначально уверены в своем отцовстве, меняют свою точку зрения.

Те же отцы, которые не нашли схожести детей с собой, считают, что «вкладываться» в них невыгодно. Этому способствуют и сомнения в своем отцовстве, возникающие из-за непохожести детей.

Чем больше ребенок похож на отца, тем крепче будет его здоровье: частые визиты родителя дают больше возможностей отслеживать потребности ребенка, отметил один из авторов исследования, профессор Университета Бингемтона Соломон Полачек.

Результаты исследований американских психологов опубликованы в журнале Science Direct.