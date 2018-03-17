Денис Глушаков: Мы виноваты в том, что «Рубин» перехватил инициативу

(Казань, 17 марта, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Футболист московского «Спартака» Денис Глушаков после гостевой победы над «Рубином» отметил, что «красно-белые» больше хотели победить в этом матче.

По словам игрока, свою роль в этом матче сыграли неблагоприятные погодные условия. «Качество поля... Здесь нечего говорить. Молодцы, что выиграли. На первом плане в матче были бойцовские качества - победил тот, кто больше этого хотел.

Во втором тайме мы сыграли неправильно. "Рубин" перехватил инициативу, и мы сами в этом виноваты. Главное, что нам удалось еще забить. Мы должны были побеждать в первом тайме, но не реализовали много моментов», - сказал Глушаков журналистам.

Напомним, что «Спартак» обыграл на выезде казанский «Рубин» со счётом 2:1. За «красно-белых» забивали Софьян Ханни и Луис Адриано, у казанцев голом отметился Кристиан Нобоа

