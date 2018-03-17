Андрей Ещенко: После пропущенного гола мы стали играть в свой футбол

(Казань, 17 марта, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал победу над казанским «Рубином» в матче 23-го тура чемпионата России. «Красно-белые» победили со счетом 2:1 благодаря голам Софьяна Ханни и Луиса Адриано.

Ещенко подчеркнул, что ему было не слишком холодно играть при температуре в −16 градусов Цельсия. «В Самаре однажды было холоднее. Поле было не идеальным, но ровным. Раз выиграли, о поле можно не говорить. Бердыев сказал, что во втором тайме „Спартака“ не было на поле? В последние 15 минут он появился, стал создавать моменты и забил. Во втором тайме „Рубину“ нужно было атаковать, забивать. Мы сохраняли счёт, а после пропущенного гола стали играть в свой футбол. Было ощущение, что играем дома — столько болельщиков было, переживали за нас», — заявил Ещенко.

Также футболист рассказал о перспективах в сборной России и чемпионской гонке. «С Черчесовым (главным тренером сборной России — прим. Т-и) я не общался. Если бы хотели, давно позвали бы (в сборную). Чемпионская гонка? Что в голове у „Локомотива“, я не знаю. Посмотрим, как будет дальше, как они сыграют. Мы не знали счёт матча в „Краснодаре“, мы всегда играем на победу. Нам самим нужно набирать очки», — добавил защитник.

«Спартак» на выезде обыграл казанский «Рубин» со счётом 2:1. За «красно-белых» забивали Софьян Ханни и Луис Адриано, у казанцев голом отметился Кристиан Нобоа.