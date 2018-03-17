Массимо Каррера: Команда хорошо отреагировала на пропущенный мяч

(Казань, 17 марта, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера подвел итог победного матча 23-го тура чемпионата России против казанского «Рубина».

По словам Карреры, на игру повлияли погодные условия и качество поля в Казани. «На таком поле было сложно контролировать мяч, но трудности испытали обе команды. Думаю, мы сыграли хороший первый тайм и мало позволили „Рубину“. У нас было 2-3 момента, чтобы забить. Во втором тайме „Рубин“ затруднил нам игру, и я ждал этого, поскольку нам противостояла хорошая команда. Мы получили гол в свои ворота, который можно было предотвратить. Но команда хорошо отреагировала на пропущенный мяч и нашла силы победить. Адриано? Он является сильным игроком, но это открыли не мы. У него есть отличные качества, которые есть и у других моих игроков. Я горжусь, что я их тренирую. Когда ты одерживаешь победу, ты всегда доволен. При этом мы знали, что матч будет тяжелым», — заявил Каррера.

Итальянец также добавил, что из-за холода у него разболелась голова. «Думаю, что строить стадионы с крышами в России нужно, но на это нужны деньги. Несмотря на это, „Казань-Арена“ подходит для чемпионата мира. Турнирные расклады? Мы идем от матча к матчу. Знаю, что следущий матч у нас против „Тосно“, поэтому сейчас я думаю о нем. Мы не должны считать очки, нам нужно побеждать в каждом матче», — подчеркнул наставник «Спартака».

Каррера также отметил поддержку болельщиков в этой игре. «Их было много, и я рад, что мы смогли их порадовать. Они следу и за нами повсюду, и мы хотим побеждать для них», — заключил итальянский специалист.

«Спартак» на выезде обыграл казанский «Рубин» со счётом 2:1. За «красно-белых» забивали Софьян Ханни и Луис Адриано, у казанцев голом отметился Кристиан Нобоа.