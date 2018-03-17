«Рубин» проиграл «Спартаку» в 400-м матче Бердыева в чемпионатах России

(Казань, 17 марта, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Казанский «Рубин» дома проиграл «Спартаку» в матче 23-го тура чемпионата России со счётом 1:2. Подопечные Бердыева подпортили своему наставнику юбилей – матч против «красно-белых» стал для главного тренера казанцев 400-м в высших дивизионах российского футбола.

К матчу против действующего чемпиона страны «рубиновые» подошли на 8-м месте в чемпионате: ничья с «Анжи» и победа над «Тосно» немного улучшили турнирное положение казанцев. Теперь еврокубки по итогам сезона уже не кажутся недостижимой целью – если «Рубин» сможет взять максимум очков во второй части чемпионата, то выход в Лигу Европы может быть весьма реальным. «Спартак» приехал в Казань с восьмиочковым отставанием от лидера чемпионата «Локомотива». Обе команды в преддверии матча понесли некоторые потери: у хозяев не смогли сыграть Ивелин Попов и Сердар Азмун. Если участие первого в игре было исключено сразу (Попов находится в «Рубине» в аренде, а принадлежит как раз «Спартаку), то состояние второго Курбан Бердыев оценил как «50 на 50». Москвичи не взяли в Татарстан своего главного бомбардира Куинси Промеса – голландец пропускал матч из-за перебора жёлтых карточек. Наконец, одной из главных интриг предстоящей игры было противостояние тренеров: итальянец Массимо Каррера против Бердыева, который очень высоко ценит итальянскую тренерскую школу.

Столбик термометра перед начало матча опустился до 16 градусов ниже нуля: играть и болеть за своих любимцев в такую погоду – достаточно сомнительное удовольствие. Тем не менее, приезд действующего чемпиона России на «Казань-Арену» вызвал серьезный интерес болельщиков. Причём, активных фанатов гостей на этой игре было гораздо больше, чем "ультрас" хозяев – временами москвичи "заряжали" очень громко, создавая иллюзию домашнего матча для своих футболистов.

«Рубин» этому слегка поспособствовал: в дебюте игры казанцы отдали инициативу сопернику, а также вчистую проиграли подбор у своей штрафной. Это помогло подопечным Массимо Карреры открыть счёт – на 18-й минуте матча небрежно сыграл Сесар Навас и выпустил полузащитника «Спартака» Софьяна Ханни один на один с Джанаевым. С первым ударом алжирца голкипер «Рубина» справился, но второй парировать не сумел – «спартаковец» отправил мяч в уже пустые ворота. У хозяев главным источником остроты в первом тайме был Карадениз: реактивный турок сначала «посадил» на желтую карточку защитника «красно-белых» Николу Максимовича, затем создал отличный момент для Жемалетдинова. При этом казанцы регулярно проваливались в обороне – с интервалом в минуту на рандеву с Джанаевым вываливались Зобнин и Глушаков. Оба раза голкипер «Рубина» был на высоте и оставлял свою команду в игре. Самый верный момент сквитать счёт упустил защитник казанцев Габриэль Энаке: в концовке тайма румын получил мяч на убойной позиции, но удар у него получился слишком слабым. Перед самым перерывом удвоить преимущество «Спартака» мог Луис Адриано – ему также не хватило точности.

В раздевалке Бердыев, видимо, нашёл нужные слова для своих футболистов: во втором тайме казанцы перехватили инициативу и придавили «Спартак» к своей штрафной, обложив её стандартными положениями. Одно из них дало результат – после подачи углового совершенно один у чужих ворот оказался Нобоа, который расстрелял Селихова. Забив гол, хозяева продолжили владеть мячом и атаковать: форварды «Рубина» имели ещё пару-тройку верных моментов, реализовать которые не удалось. Ближе к середине тайма «Спартак» перехватил инициативу: здорово вошел в игру вышедший на замену Педро Роша, который активно помогал в атаке Луису Адриано. Именно последний вывел москвичей вперёд – бразилец получил мяч в чужой штрафной, эффектно разобрался с защитниками и отправил мяч в правый от Джанаева угол. Этот забитый мяч «взорвал» трибуны: переживающих за «Спартак» в этот вечер на «Казань-Арене» было куда больше, чем болеющих за «Рубин». Вновь спасти казанцев мог Нобоа – мяч, пущенный эквадорцем ударом со штрафного со звоном ударился в перекладину ворот Селихова. Окончательно закрыть вопрос о победителе матча на последней минуте основного времени имел возможность Роша: после ошибки защитника он выскочил к воротам Джанаева, однако, сорвал удар. Большего соперника создать не смогли – в юбилейном матче Бердыева «Рубин» в равной игре уступил «Спартаку».

Футбол, РОСГОССТРАХ Чемпионат России. 23-й тур.

«Рубин» (Казань) – «Спартак» (Москва) – 1:2 (0:1)

Голы: Нобоа (61') – Ханни (18'), Адриано (81').

Желтые карточки: Кудряшов (23'), Гранат (48') – Максимович (9'), Фернандо (60')

«Рубин»: Джанаев, Кудряшов, Гранат, Навас (К), Камболов, Энаке, Могилевец, Подберезкин, Нобоа, Карадениз, Жемалетдинов.

«Спартак»: Селихов, Комбаров, Кутепов, Максимович, Ещенко, Самедов, Глушаков, Фернандо, Зобнин, Ханни (Роша, 68'), Адриано.