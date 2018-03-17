«Ак Барс» сравнял счет в серии с «Металлургом».

(Казань, 17 марта, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). После вчерашнего матча, в котором казанцы проиграли в овертайме магнитогорскому «Металлургу», поражение в сегодняшней игре поставило бы казанскую команду в очень непростую ситуацию. Поэтому матч ожидался с большим интересом.

После вчерашней неудачи тренерский штаб «Ак Барса» сделал соответствующие выводы. Ярослав Косов был переведен в четвертое звено к Александру Свитову и Робу Клинкхаммеру вместо потерявшего место в основном составе Александра Бурмистрова. Вместо Ярослава Косова с Владимиром Ткачевым и Станиславом Галиевым на лед вышел Данис Зарипов.

Возвращение любимца публики, ветерана Даниса Зарипова, вызвало на трибунах бурю восторга. Он - единственный в стране четырехкратный обладатель главного трофея КХЛ: он по два раза брал Кубок Гагарина в «Ак Барсе» и в «Металлурге».

Кстати, раздраженная реплика наставника «Ак Барса» Зинэтулы Билялетдинова на вчерашней пресс-конференции по поводу отсутствия Даниса Зарипова в основном составе, живо обсуждается в мировой паутине. «Мудрый Бил» иногда признает свои ошибки (хотя не любит этого делать), как на этот раз с Зариповым. Забегая вперед, отметим, что Данис Зарипов полностью оправдал возвращение на лед.

Хотя спаренные матчи редко складываются по одному сценарию, происходившее сегодня так напоминало предыдущую игру, что возникало дежавю. Матч ожидаемо начался с массированных атак казанцев. Другого магнитогорцы и не ждали, поэтому, отбив натиск хозяев, они через несколько минут перевели игру в зону «Ак Барса». Да, казанцы атаковали впечатляюще (трибуны ревели от восторга), но оборона «Металлурга» во главе с голкипером Василием Кошечкиным работала идеально, без единой помарки.

Чрезвычайно опасными были контратаки уральцев, но «Ак Барс» вновь первым добился успеха: после великолепной передачи Роба Клинкхаммера Ярослав Косов вышел один на один с Василием Кошечкиным и богатырским щелчком пробил его защиту - 1:0.

Хороший прессинг казанцев по всей площадке мешал гостям организовывать атаки. При этом обе стороны играли сверхаккуратно: ни одного удаления за первый период. Дисциплина была на высшем уровне.

Вторую двадцатиминутку хозяева поля начали мощно, быстро заперев уральцев в их зоне. И уже через 25 секунд после первого вбрасывания в ворота «Металлурга» влетела вторая шайба. Иржи Секач нашел на противоположном фланге свободного Джастина Азеведо, отпасовал ему, и канадцу оставалось лишь не промахнуться по пустому углу ворот. Он и не промахнулся - 2:0. Очередной успех тройки легионеров «Ак Барса», лучшей в команде на протяжении всего сезона.

Вот только и вчера сюжет был похожим: казанцы вели 2:0 и не удержали преимущества.

Затем последовало первое удаление в матче, причем, обоюдное: канадский форвард гостей Войтек Вольски (автор двух вчерашних шайб в ворота «Ак Барса», в том числе, победной в овертайме) так активизировался на пятачке хозяев поля, что дело почти дошло до стычки с защитником казанцев Никитой Лямкиным. В итоге оба получили по две минуты.

Всплеск эмоций оказался на руку уральцам: сразу же после удаления в сутолоке на пятачке канадский защитник «Металлурга» Крис Ли огорчил Эмиля Гарипова - 2:1.

А в середине периода напомнил о себе Данис Зарипо. В своей фирменной манере он добил шайбу с пятачка после массированной атаки тройки - 3:1. Надо было видеть и слышать реакцию счастливых трибун.

И почти сразу же у борта вспыхнула реальная драка, правда, судьи мудро решили никого не удалять, понимая суть эпизода. А потом Данис Зарипов выдал из-за ворот соперника идеальный пас на неприкрытого Станислава Галиева - 4:1.

После второго периода тренеры «Металлурга» заменили вратаря: в игру вступил Илья Самсонов. Похоже, что к середине последнего периода гости поняли, что поражение неминуемо, и сбавили обороты, перейдя на экономный режим. Вполне рационально, ведь счет не имеет значения - только победа или поражение. Казанцы тоже особо жилы не рвали, ведь впереди еще, как минимум, три поединка.

Счет в серии до четырех побед стал 1-1. 20 и 21 марта «Ак Барс» и «Металлург» выйдут на лед в Магнитогорске.

