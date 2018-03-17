В интернете появились подводные кадры рекордного погружения татарстанцев

(Казань, 17 марта, «Татар-информ», Арсений Маврин). Неофициальный рекорд татарстанских дайверов состоялся! Члены подводного научно-исследовательского отряда РГО им. Алексея Леонова, проработали на дне Изумрудного озера 372 минуты, или 6 часов и 12 минут.

Кадры, отснятые самими рекордсменами – Игорем Артемьевым, Русланом Гильфановым и Денисом Решетовым под водой, опубликовал на своем канале на Ютубе известный татарстанский журналист Антон Райхштат.

Неофициальным рекорд остался потому, что на его фиксацию у аквалангистов не хватило средств. Не получилось привезти представителей Всемирной конфедерации подводной деятельности. Обещанная поддержка, так и осталась обещанием.

В декабре этого года, татарстанцы намерены провести под водой и льдом уже 10 часов, и планируют обязательно найти возможность зафиксировать новое достижение России на мировой арене.

Каждый из трех аквалангистов, за шесть часов работы на дне зимнего водоема, израсходовал по семь баллонов воздушной смеси, или по 14 кг газа. Могли бы и больше, но команду на подъем дал руководитель отряда Дмитрий Шиллер.

Как отмечают сами участники эксперимента, погружение получилось действительно успешным уже хотя бы потому, что во время него возникли практически все те сложности и нештатные ситуации, которые нужно было отработать перед грядущей большой экспедицией в Антарктиду.



