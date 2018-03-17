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На расположенных в школах Казани избирательных участках открыта фотовыставка «Моя Россия»

17 марта 2018, 18:25

В ее экспозиции 20 широкоформатных снимков, на которых изображены самые живописные уголки страны.
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(Казань, 17 марта, «Татар-информ»). Завтра, 18 марта, в день выборов Президента РФ, посетители избирательных участков, расположенных в школах Казани, смогут ознакомиться с фотовыставкой «Моя Россия», сообщает сайт Городской думы Казани.

Выставка открылась на прошлой неделе во всех 162 школах столицы Татарстана. В ее экспозиции 20 широкоформатных фотографий, на которых изображены самые живописные уголки России: природные памятники, раскрывающие многообразие климатических зон и природных ресурсов страны.
 


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