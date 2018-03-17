В Сочи прошло обучение волонтеров Бессмертного полка со всей России

(Казань, 17 марта, «Татар-информ»). С 13 по 16 марта в Сочи прошла обучающая сессия для волонтеров проекта «Поколения бессмертного полка», сообщает Межрегиональное общественное патриотическое движение «Держава».



В мероприятии приняли участие активисты общественных волонтерских, ветеранских организаций, военно-патриотических и поисковых объединений, представители органов власти и молодежной политики – всего около 80 человек из 30-ти регионов России. Для них были организованы тренинги, мастер-классы от экспертов, выступления организаторов проекта. Участники выработали новые идеи по реализации добровольческих проектов в регионах.



Результатом обучения станет создание добровольческих штабов в регионах России. Добровольцы и волонтеры будут создавать новые патриотические проекты в течении всего года.



Организаторы планируют провести еще одну обучающую сессию, в которой примут участие более 30 патриотических общественных организаций. Всего в проект будут вовлечены более пяти тысяч участников.