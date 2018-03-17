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В Сочи прошло обучение волонтеров Бессмертного полка со всей России

17 марта 2018, 19:40

В Сочи прошло обучение волонтеров Бессмертного полка со всей России В мероприятии приняли участие активисты общественных волонтерских, ветеранских организаций, военно-патриотических и поисковых объединений.
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(Казань, 17 марта, «Татар-информ»). С 13 по 16 марта в Сочи прошла обучающая сессия для волонтеров проекта «Поколения бессмертного полка», сообщает Межрегиональное общественное патриотическое движение «Держава».

В мероприятии приняли участие активисты общественных волонтерских, ветеранских организаций, военно-патриотических и поисковых объединений, представители органов власти и молодежной политики – всего около 80 человек из 30-ти регионов России. Для них были организованы тренинги, мастер-классы от экспертов, выступления организаторов проекта. Участники выработали новые идеи по реализации добровольческих проектов в регионах.

Результатом обучения станет создание добровольческих штабов в регионах России. Добровольцы и волонтеры будут создавать новые патриотические проекты в течении всего года.

Организаторы планируют провести еще одну обучающую сессию, в которой примут участие более 30 патриотических общественных организаций. Всего в проект будут вовлечены более пяти тысяч участников.


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