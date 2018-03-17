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В день выборов казанцы смогут купить продукты и бытовую химию на 20 – 40 процентов дешевле

17 марта 2018, 18:17

Около избирательных участков будут открыты 242 торговые точки с буфетами.
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(Казань, 17 марта, «Татар-информ»). Завтра, 18 марта, в день выборов Президента РФ, около избирательных участков будут открыты 242 торговые точки, сообщает сайт Городской думы Казани.

Там покупателям предложат широкий ассортимент продуктов питания и бытовой химии. Цены будут на 20 – 40 процентов ниже, чем в магазинах и на рынках. Будут также работать буфеты.

Свою продукцию предложат «Нэфис Косметикс», тепличный комбинат «Майский», зеленонодольский молочно-перерабатывающий комбинат, птицефабрика «Яратель», «Пестречинка» и др.
 


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