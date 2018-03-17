В день выборов казанцы смогут купить продукты и бытовую химию на 20 – 40 процентов дешевле

(Казань, 17 марта, «Татар-информ»). Завтра, 18 марта, в день выборов Президента РФ, около избирательных участков будут открыты 242 торговые точки, сообщает сайт Городской думы Казани.
Там покупателям предложат широкий ассортимент продуктов питания и бытовой химии. Цены будут на 20 – 40 процентов ниже, чем в магазинах и на рынках. Будут также работать буфеты.
Свою продукцию предложат «Нэфис Косметикс», тепличный комбинат «Майский», зеленонодольский молочно-перерабатывающий комбинат, птицефабрика «Яратель», «Пестречинка» и др.