Посетившие избирательные участки казанцы смогут бесплатно ездить на городском транспорте

(Казань, 17 марта, «Татар-информ»). Завтра, 18 марта, в день выборов Президента РФ, все проголосовавшие на избирательных участках смогут бесплатно пользоваться всеми видами городского пассажирского транспорта, сообщает сайт Городской думы Казани.

Основанием для бесплатного проезда будут служить браслеты с надписью «Я проголосовал», которые желающие смогут получить на избирательных участках.

Кроме того, для удобства проживающих в отдалении от избирательных участков граждан, в день выборов на улицы выйдет 56 бесплатных автобусов для проезда на участки. Первые рейсы оснащенных специальными табличками автобусов начнутся в 07.15.

Городской общественный транспорт будет работать по графику рабочего дня. Проходящие мимо стадиона «Казань Арена» маршруты будут перевозить пассажиров до 24.00.

