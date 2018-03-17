Украинский телеканал показал в эфире карту Украины без Крыма

(Казань, 17 марта, «Татар-информ»). Украинский телеканал «UA: Перший» показал в эфире карту Украины без Крыма, сообщает РИА Новости.

Это обнаружила украинская журналистка Галина Плачинда. Она сообщила об увиденном на своей странице в Facebook.

«Первый национальный демонстрирует карту Украины без Крыма. Собственно, это все, что нужно знать о состоянии информационного пространства этой страны», — прокоментировала ситуацию журналистка.

Позже телеканал «UA: Перший» извинился за инцидент, объяснив его технической ошибкой. На сайте телеканала было сказано, что в эфире была показана картинка, состоявшая из нескольких элементов, накладывающихся друг на друга слоями.

Сделавший карту дизайнер забыл включить видимость нескольких географических объектов Украины, включая Крым, говорится в заявлении.

