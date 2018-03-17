Эксперты «Автостата» определили, какие повреждения при ДТП считаются незначительными

(Казань, 17 марта, «Татар-информ»). Эксперты аналитического агентства «Автостат» определили, какие повреждения автомобиля при ДТП относятся к незначительным, сообщает сайт агентства.

Одно из условий оформления набирающего популярность при оформлении ДТП Европротокола – незначительные повреждения машины, ремонт которых обойдется в сумму не более 50 тыс. руб.

Эксперты-аналитики «Автостата» составили перечень таких повреждений для отечественных авто. Итак, к незначительным повреждениям при ДТП относятся: разбитая или треснувшая фара; небольшая вмятина на съемных деталях кузова – крыле, двери, багажнике или капоте (при этом она не должна нарушать каркас машины, а ее размер не должен превышать 10 процентов площади детали); царапина (нарушение лакокрасочного покрытия) на кузове; сломанное наружное зеркало заднего вида, треснувший или отвалившийся бампер.

Составить такой перечень для иномарок затруднительно, поскольку здесь все зависит от класса автомобиля. Но есть и закономерность: чем старше иномарка (речь идет о массовых моделях), тем дешевле запчасти для нее. У новых иномарок стоимость только наружного зеркала может быть выше 50 тыс. руб.

В «Автостате» составили и список ситуаций, при которых возникают ДТП с небольшими повреждениями. Например, это может случиться, когда автомобиль «догнал» другого на светофоре или в пробке на небольшой скорости (до 15 км/час). Еще вариант: машина выезжала с парковки и не пропустила другую (при скорости до 15 км/час).

Еще пара вариантов: два авто не смогли разъехаться в узком пространстве и «притерлись» или одна машина двигалась задним ходом на парковке и врезалась в другую, стоящую.

Наконец, о том, когда лучше не оформлять ДТП по Европротоколу, даже если выполнены все условия для его использования: если видимых повреждений нет или они незначительны, но в автомобиле заклинило дверь, багажник или капот; если произошел боковой удар, близкий к перпендикулярному (один автомобиль передом въехал в бок другому); если автомобиль грязный (грязь часто скрывает серьезные дефекты, которые не видны при первом осмотре).

Оценить сумму ущерба при ДТП можно на сайте Российского союза автостраховщиков. Там есть информация о стоимости запчастей, материалов и нормочасов при ремонте. Именно на основе этих данных страховые компании и независимые автотехнические экспертизы делают расчеты страховых выплат.

