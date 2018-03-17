Стал известен состав «Ак Барса» на второй матч серии против «Металлурга»

(Казань, 17 марта, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Стал известен состав казанского «Ак Барса» на второй матч полуфинальной серии Восточной конференции КХЛ против магнитогорского «Металлурга». Об этом сообщает Telegram-канал казанского клуба.

Как сообщал «Татар-информ» ранее, участие в игре примет Данис Зарипов - он сменил в составе Александра Бурмистрова. Место в воротах казанцев займёт Эмиль Гарипов. Полностью игровые сочетания казанцев выглядят так:

1-е звено: Иржи Секач - Антон Ландер - Джастин Азеведо - Андрей Марков - Никита Лямкин;

2-е звено: Данис Зарипов - Владимир Ткачев - Станислав Галиев - Василий Токранов - Рафаэль Батыршин;

3-е звено: Артем Лукоянов - Фёдор Малыхин - Алексей Потапов - Роман Манухов - Атте Охтамаа;

4-е звено: Роб Клинкхаммер - Александр Свитов - Ярослав Косов - Михаил Сидоров.

Второй матч серии между «Ак Барсом» и «Магниткой» пройдёт в Казани 17 марта и начнётся в 17.00 (мск). В первой игре казанцы уступили в овертайме со счётом 3:4.