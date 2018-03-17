Молодежная команда «Рубина» проиграла ровесникам из «Спартака» со счетом 0:1

(Казань, 17 марта, «Татар-информ», Дамир Ханифуллин). Молодежная команда ФК «Рубин» проиграла ровесникам из «Спартака» со счетом 0:1, сообщает Sportbox.ru.

Игра состоялась сегодня, 17 марта, на стадионе «Рубин» в Казани в рамках XXIII тура первенства России среди молодежных команд.

Москвичи с первых минут сосредоточились на атаках ворот казанцев, но быстрого гола им забить не удалось. Но на 29-й минуте матча форвард гостей Данила Прошляков все-таки переиграл голкипера «Рубина» Тимура Акмурзина.

Во втором тайме «Рубин» пытался спасти положение, но москвичи организовали непробиваемую оборону, поэтому немногочисленные зрители матча больше забитых мячей не увидели. Игра взрослых команд пройдет сегодня в 19.00 на «Казань-Арене».

