В Кукморском райпо сдадут в эксплуатацию цех по переработке овощей и фруктов

(Казань, 17 марта, «Татар-информ»). В этом году в рамках целевой программы в Кукморском райпо будет сдан в эксплуатацию цех по переработке овощей и фруктов, их замораживанию, солению и консервированию. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ рассказал председатель правления Татпотребсоюза Махмут Фаттахов, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Речь идет о 500 т замороженных овощей и фруктов и 2,5 млн законсервированных банок в год, уточнил Фаттахов, что даст возможность обеспечить заготовку и переработку закупаемой у населения продукции.

«Наши производственные предприятия вносят свою долю в обеспечение сельского населения собственной продукцией, но в структуре розничной торговли она пока составляет 30 процентов при задаче в 35 процентов. Произведено продукции на сумму 3 млрд рублей с ростом 112 процентов, но это в основном ценовой фактор», – сообщил председатель правления Татпотребсоюза.

В числе наиболее успешных производственных предприятий он назвал организации Бугульминского, Буинского, Заинского и Алексеевского райпо.