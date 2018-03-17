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Данис Зарипов выйдет на лед во втором матче «Ак Барса» против «Магнитки»

17 марта 2018, 15:22 , Фото: Ильнар Тухбатов

Данис Зарипов выйдет на лед во втором матче «Ак Барса» против «Магнитки» В дебютной игре противостояния лидер казанской команды участия не принимал.
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(Казань, 17 марта, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов сыграет во втором матче полуфинальной серии Восточной конференции КХЛ против магнитогорского «Металлурга». Об этом сообщает официальный аккаунт казанского клуба в Twitter.

 

В микроблоге появилась фотография игровой формы Зарипова с подписью: «Раздевалка готова».

Напомним, что в первом матче главный тренер «барсов» Зинэтула Билялетдинов оставил Зарипова в запасе, а после поражения своей команды резко отреагировал на вопросы журналистов об отсутствии лидера.

 


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