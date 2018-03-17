Данис Зарипов выйдет на лед во втором матче «Ак Барса» против «Магнитки»

(Казань, 17 марта, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов сыграет во втором матче полуфинальной серии Восточной конференции КХЛ против магнитогорского «Металлурга». Об этом сообщает официальный аккаунт казанского клуба в Twitter.
Раздевалка готова😏#айдазакубком pic.twitter.com/KMMmULdu2R— ХК Ак Барс (@hcakbars) 17 марта 2018 г.
В микроблоге появилась фотография игровой формы Зарипова с подписью: «Раздевалка готова».
Напомним, что в первом матче главный тренер «барсов» Зинэтула Билялетдинов оставил Зарипова в запасе, а после поражения своей команды резко отреагировал на вопросы журналистов об отсутствии лидера.