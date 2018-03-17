Умер 37-летний хакер, выдавший властям информатора WikiLeaks

(Казань, 17 марта, «Татар-информ»). 37-летний хакер Адриан Ламо умер в США. Его имя стало известно после того, как он сдал американским властям информатора WikiLeaks Челси Мэннинг, сообщает РИА Новости.

Мэннинг познакомилась с Ламо, когда была еще мужчиной, отслужившим в ВВС США. Речь идет о 2010 годе. В интернет-переписке Мэннинг признался о связи с WikiLeaks, после чего Ламо передал эти данные.

Информатор был задержан и приговорен к 35 годам заключения. В тюрьме он прошел гормональную терапию, сменил пол и взял имя Челси. Вскоре ей сократили срок отбывания наказания. В 2017 году Челси Мэннинг освободилась.