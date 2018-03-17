Все новости Татарстан Россия

Политика

Шульгин заявил об отсутствии в России программы с кодовым названием «Новичок»

17 марта 2018, 15:06

В России все химоружие было уничтожено, его остатки ликвидировали в 2017 году.
УНИКС отправил Сергея Чикалкина в Самару
Петр Быстров переходит в «Рубин»
В УНИКСе новый тренер
Нижнекамский «Нефтехимик» подвел первые трансферные итоги межсезонья
В «Рубине» - новый грузинский защитник

(Казань, 17 марта, «Татар-информ»). Россия никогда не занималась разработкой программы с кодовым названием «Новичок». Об этом заявил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин, передает «Интерфакс».

По его словам, Россия не нарушала никаких конвенций, а исследования химоружия в РФ были свернуты Борисом Ельциным в 1992 году.

Шульгин добавил, что в России все химоружие было уничтожено, его остатки ликвидировали в 2017 году, что подтверждается документами ОЗХО. Поэтому основания для обвинения России в причастности к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля отсутствуют, отметил он.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter