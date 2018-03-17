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Здоровье и среда

В Самаре разработали сверхкомпактный прибор для определения качества продуктов

17 марта 2018, 18:56

Прибор позволяет с помощью смартфона определять качество продуктов и напитков, а также оценивать состояние воды и почвы.
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(Казань, 17 марта, «Татар-информ»). Ученые из Самарского государственного университета разработали сверхкомпактный прибор для определения качества продуктов и напитков, сообщает пресс-служба вуза.

Новое изобретение представляет собой гиперспектрометр диаметром всего 2,5 см. Его можно установить на смартфон или планшет, а также на любую фото- или видеокамеру.

Прибор позволяет с помощью гаджетов определять качество продуктов питания (в том числе, готовых блюд) и напитков, а также оценивать состояние воды и почвы.

«Это важно, ведь безопасность продуктов питания - важнейший фактор поддержания жизни. А понимание того, заражены ли вода и почва вокруг - залог здоровья», - считает президент Самарского университета, академик РАН Виктор Сойфер.
 


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