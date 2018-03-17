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В ДВФУ получено новое вещество с мощным противоопухолевым действием

17 марта 2018, 22:39

Вещество выделено из содержащегося в морских губках фаскаплизина, который подавляет деление раковых клеток.
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(Казань, 17 марта, «Татар-информ»). В Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) получено новое вещество с мощным противоопухолевым действием, сообщает пресс-служба вуза.

Ученые выделили новое вещество из фаскаплизина - биологически активного пигмента, содержащегося в морских губках, обитающих в Тихом и Индийском океанах.

Фаскаплизин - уникальное соединение: он, например, способен подавлять деление раковых клеток. Поэтому его производные могут стать эффективными противоопухолевыми лекарствами.

Исследования показали, что полученное в ДВФУ производное фаскаплизина превосходит его по активности. «Мы испытали новое производное фаскаплизина на клетках рака шейки матки и моноцитарной лейкемии. Результаты показали, что вещество в два-три раза активнее исходного фаскаплизина», - прокомментировал эксперимент его участник, доцент кафедры органической химии Школы естественных наук ДВФУ Максим Жидков.

Напомним, что фаскаплизин впервые выделили из губок 30 лет назад, а синтезировать его в лаборатории удалось только в 2016 году. Сейчас ученые работают над получением разных производных фаскаплизина, обладающих эффективным противоопухолевым действием.

Результаты исследований ученых ДВФУ опубликованы в авторитетном научном журнале Tetrahedron Letters.
 


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