В МФТИ «уничтожили» спроектированный астероид

(Казань, 17 марта, «Татар-информ»). Ученые из Московского физико‐технического института (МФТИ) «уничтожили» спроектированный ими астероид, пишут «Известия».

В МФТИ с помощью компьютерного моделирования был создан крупный космический объект, угрожающий Земле. Чтобы предотвратить экологическую катастрофу, его «взорвали» сверхмощным лазером с ядерной «накачкой» (лазерный луч образуется при помощи ядерного взрыва).

После того как объект был уничтожен, большая часть его обломков сгорела в верхних слоях атмосферы, а оставшиеся упали на поверхность Земли без каких-либо последствий.

Ученые выяснили, что для уничтожения астероида диаметром 200 м понадобится ядерный заряд мощностью в три мегатонны (в тротиловом эквиваленте).

