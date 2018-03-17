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Наука и образование

В МФТИ «уничтожили» спроектированный астероид

17 марта 2018, 21:25

Ученые выяснили, что для уничтожения астероида диаметром 200 м нужен ядерный заряд мощностью в три мегатонны.
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(Казань, 17 марта, «Татар-информ»). Ученые из Московского физико‐технического института (МФТИ) «уничтожили» спроектированный ими астероид, пишут «Известия».

В МФТИ с помощью компьютерного моделирования был создан крупный космический объект, угрожающий Земле. Чтобы предотвратить экологическую катастрофу, его «взорвали» сверхмощным лазером с ядерной «накачкой» (лазерный луч образуется при помощи ядерного взрыва).

После того как объект был уничтожен, большая часть его обломков сгорела в верхних слоях атмосферы, а оставшиеся упали на поверхность Земли без каких-либо последствий.

Ученые выяснили, что для уничтожения астероида диаметром 200 м понадобится ядерный заряд мощностью в три мегатонны (в тротиловом эквиваленте).
 


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