Великобритания отреагировала на высылку своих дипломатов из России

(Казань, 17 марта, «Татар-информ»). Великобритания отреагировала на высылку 23 своих дипломатов из России, о которой объявил МИД РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

В начале следующей недели решение о дальнейших шагах примет Национальный совет по безопасности. Пока же здесь займутся помощью тем, кто возвращается в Великобританию.

Ранее МИД РФ обязал 23 сотрудников Посольства Великобритании в Москве выехать из России в течение недели. Кроме того, генконсульство в Санкт-Петербурге будет закрыто, а Британский совет в РФ прекратит свою работу.

Ранее о высылке из Соединенного Королевства 23 российских дипломатов объявила Премьер-министр страны Тереза Мэй.