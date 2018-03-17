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Великобритания отреагировала на высылку своих дипломатов из России

17 марта 2018, 14:30

В начале следующей недели решение о дальнейших шагах примет Национальный совет по безопасности.
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(Казань, 17 марта, «Татар-информ»). Великобритания отреагировала на высылку 23 своих дипломатов из России, о которой объявил МИД РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

В начале следующей недели решение о дальнейших шагах примет Национальный совет по безопасности. Пока же здесь займутся помощью тем, кто возвращается в Великобританию.

Ранее МИД РФ обязал 23 сотрудников Посольства Великобритании в Москве выехать из России в течение недели. Кроме того, генконсульство в Санкт-Петербурге будет закрыто, а Британский совет в РФ прекратит свою работу.

Ранее о высылке из Соединенного Королевства 23 российских дипломатов объявила Премьер-министр страны Тереза Мэй.


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