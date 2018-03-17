Психолог из США доказал отсутствие связи между видеоиграми и повышенной агрессией

(Казань, 17 марта, «Татар-информ»). Американский психолог Патрик Марки доказал, что связи между видеоиграми и повышенной агрессией нет, сообщает RuNews24.

Исследование, проведенное Марки, показало, что склонить к актам агрессии с помощью изобилующих сценами жестокости видеоигр психически стабильного человека абсолютно невозможно. Наоборот, выяснилось, что увлечение видеоиграми-«стрелялками» не только не повышает уровень агрессии у людей, но даже иногда его снижает.

Психолог также выяснил, что за последние 33 года достоверной статистики, свидетельствующей о связи актов агрессии с видеоиграми, представлено не было. А вот статистика, свидетельствующая о том, что с выходом некоторых особо брутальных видеоигр число насильственных преступлений сокращалось, существует.

Патрик Марки собрал и свою статистику. Он выяснил, например, что только 12 процентов подростков, задержанных за вооруженные нападения, интересовались компьютерными играми со сценами насилия. 27 процентов из них больше интересовались фильмами со сценами жестокости, а 24 процента несовершеннолетних преступников – книгами с подобным содержанием.