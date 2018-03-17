(Казань, 17 марта, «Татар-информ»). Гражданин Румынии не смог доказать в суде, что жив, сообщает Росбалт.

Житель румынского уезда Васлуй 63-летний Константин Релиу не смог доказать судье, что он жив и аннулировать ранее выданное свидетельство о смерти.

Мужчина уехал на заработки в Турцию больше 20 лет назад. За это время он полностью утратил связь с семье. Супруга Константина обратилась с иском в суд, чтобы признать его умершим. Теперь мужчины с юридической точки зрения не существует.

В 2018 году власти Турции обнаружили, что у Константина просрочены документы и депортировали мужчину на родину. На въезде в страну выяснилось, что он числится умершим.

Теперь у «мертвеца» появилось множество реальных проблем – из-за своего правового статуса мужчина не может трудоустроиться и найти жилье.

