Видео едущего по встречке красного автобуса в Казани

(Казань, 17 марта, «Татар-информ»). В социальных сетях появилось видео, как водитель красного автобуса в Казани грубо нарушает ПДД, двигаясь по встречке на дороге с односторонним движением.

По предварительным данным, инцидент произошел в пятницу, 16 марта, на улице Беломорская в Казани.

На записи видно, как автобус едет против основного потока машин по улице с односторонним движением. Другим участникам движения приходится маневрировать на узкой дороге, чтобы избежать столкновения с общественным транспортом.